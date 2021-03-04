أخبار عاجلة

برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية -
اليوم.. محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية -
اليونان.. اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين بأثينا في احتجاجات على "تجاوزات الشرطة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مبادرة توعوية بـ"سعود الطبية" تؤكد أهمية التواصل مع ضعاف السمع

Print
مبادرة توعوية بـ"سعود الطبية" تؤكد أهمية التواصل مع ضعاف السمع مبادرة توعوية بـ"سعود الطبية" تؤكد أهمية التواصل مع ضعاف السمع
في ظل "كوفيد-19".. باستخدام الأقنعة الشفافة وتثبيت القناع على الرأس

مبادرة توعوية بـ

أكدت مدينة الملك سعود الطبية أهمية التواصل مع ضعاف السمع في ظل جائحة كورونا المستجد، وذلك باستخدام

الأقنعة الشفافة وتثبيت القناع على الرأس بدل الأذنين.

جاء ذلك في المبادرة الصحية التوعوية الإلكترونية بعنوان" السمع "، وشارك بالفعالية د. سحر محمد بن دهيش اخصائي أول سمعيات

وزراعة قوقعة ود.غادة محمد السلطان أخصائي سمعيات وزراعة قوقعة .

وأفادت المبادرة، في محور كوفيد – 19 وعلاقته بالسمع، أن هناك ارتباطًا محتملًا في تسبب انسداد في الاوعية الدموية للاذن؛ مما تؤثر على حاسة السمع وبعض الحالات المصابة التي شكت من طنين بالأذن، ولم تؤكد الدراسات ارتباطه المباشر بالفيروس وقد يكون نتيجة عوامل أخرى، وبشكل عام ما زال تأثير الفيروس غير واضح على الخلايا السمعية والعصب السمعي .

وناقش المبادرة محور العناية بالسمع وسلامة الأذن وتشمل الاهتمام بعلاج عدوى الجهاز التنفسي العلوي للتقليل من خطر الإصابة

بالتهابات الاذن والإسراع بمراجعة الطبيب المختص عند الإصابة بألم الأذن، والطنين وتغير السمع .

وقالت رئيس قسم الفعاليات الصحية في إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي عائشة الفيفي: الفعاليات ستكون مستمرة حاليًّا بشكل

افتراضي "أون لاين" على منصة التيمز، والهدف إثراء أفراد المجتمع بالمعلومات الصحية ويتم إعلان الفعاليات بشكل مستمر على حساب مدينة الملك سعود الطبية بتويتر.

واستقبل المشاركون، في نهاية الفعالية، العديد من استفسارات ومداخلات الحضور.

مدينة الملك سعود الطبية الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
القطاع الجنوبي ينفذ الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا لمنسوبي محافظة صامطة

القطاع الجنوبي ينفذ الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا لمنسوبي محافظة صامطة

تسجيل 52 وفاة و 7413 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 52 وفاة و 7413 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

"المنتدى العربي الأوروبي": المرأة المصرية ساهمت في مواجهة فيروس كورونا

"المنتدى العربي الأوروبي": المرأة المصرية ساهمت في مواجهة فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية