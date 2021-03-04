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شيخ الأزهر يستقبل سفير أستراليا بمقر المشيخة

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شيخ الأزهر يستقبل سفير أستراليا بمقر المشيخة شيخ الأزهر يستقبل سفير أستراليا بمقر المشيخة

مصراوي Masrawy

01:44 م الخميس 04 مارس 2021

كتب- محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، جلين مايلز، سفير استراليا بالقاهرة، وذلك بمقر المشيخة.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر، على حرص الأزهر على تعزيز التعاون المشترك مع استراليا في جميع المجالات الثقافية والعلمية والدينية واستقبال الطلاب وتدريب الأئمة والوعاظ.

وأشار الطيب، إلى أن الأزهر يحصن طلابه الوافدين بالفهم الصحيح لتعاليم الدين الإسلامي ونبذ الفكر المغلوط وترسيخ قيم السلام والتعايش، وهو ما يجعل دول العالم حريصة على إرسال طلابها إلى هذه المؤسسة العريقة ليكونوا دعائم للسلام والاستقرار المجتمعي في بلادهم.

من جانبه، أعرب السفير الاسترالي عن تقديره لدور الأزهر الشريف وإمامه الأكبر في نشر الفكر الوسطي المعتدل، لافتا إلى أن خريجي الأزهر في استراليا يحظون بالتقدير والاحترام.

وأكد على سعي بلاده لتعزيز العلاقات مع الأزهر والاستفادة من خبراته الدعوية ودوره العالمي والمحوري في مجال تعزيز الحوار والسلام بين أتباع الديانات، آملا زيادة عدد طلاب بلاده لدى الأزهر في المستقبل.

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