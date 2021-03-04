غدًا.. انطلاق انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

تعقد نقابة الصحفيين، غدًا الجمعة، اجتماع الجمعية العمومية لها وانتخابات التجديد النصفي، وحدد قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، اكتمال النصاب القانوني بنسبة 50% +1، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تؤجل لمدة أسبوعين لتنعقد يوم 19 مارس بنصاب قانوني 25%+1، وفي حال الإعادة على منصب النقيب تنعقد جولة الإعادة في اليوم التالي 20 مارس.

وقال خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، إن عدد أعضاء الجمعية العمومية وصل لـ 9915 عضوا، لافتًا إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية في الدعوة الأولى 5 مارس يكتمل بـ 5 آلاف عضو.

وأضاف ميري، خلال كلمة له في اجتماع اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين بالمرشحين، أمس، أن عدد اللجان الانتخابية 32 لجنة، حيث سيتم تشكيل لجان بالدور الأرضي للتوقيع، وسيتم توزيع اللجان على جميع أدوار النقابة، متابعا: "حريصون على أن يكون هناك إشراف قضائي كامل على التصويت والفرز، وتواصلنا مع هيئة قضايا الدولة للإشراف على الانتخابات".

ولفت خالد ميري، إلى أنه سيتم مخاطبة رئيس الوزراء ووزارة الداخلية لغلق عبدالخالق ثروت أثناء انتخابات التجديد النصفي، وتنظيم مجموعة من اللجان بالشارع، مشددًا على أنه لن يسمح بدخول مقر اللجان بدون كمامة.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، السبت، الكشوف النهائية لأسماء المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين مارس 2021.

وشملت قائمة المرشحين على منصب النقيب: ضياء رشوان "الأهرام"، رفعت رشاد "أخبار اليوم"، سيد الإسكندراني "الجمهورية"، طلعت هاشم "مصر الفتاة"، كارم يحيى "المشهد"، محمد مغربي "الشعب".

وضمت قائمة المرشحين على مقاعد مجلس النقابة فوق 15 سنة عضوية 21 مرشحا هم: إبراهيم أبو كيلة "الجمهورية"، أسامة شحاتة "الجمهورية"، السيد حجازي "الأهرام"، جمال عبدالرحيم "الجمهورية"، حسين الزناتي "الأهرام"، خالد البلشي "حر"، صفوت عبد العظيم وهبه "الأهرام"، عبد الرءوف خليفة "الأهرام"، فكرية أحمد "الوفد"، محمد بهجت "الأهرام"، محمد خراجة "الأهرام"، عبدالمجيد عبدالرازق "الأهرام"، محمود صبري "الأهرام"، ممدوح الصغير "أخبار اليوم"، نور الهدى زكي "العربي"، هاني عمارة "الأهرام"، هبة محمد باشا "الأهرام"، هيثم فوزي رخا "الأهرام"، وجدي رزق "الأهرام"، ياسر سليم "القومية".

وضمت قائمة المرشحين تحت الـ 15 سنة عضوية 35 مرشحا هم: أبوالسعود محمد "المصري اليوم"، أحمد الدمرداش "أموال الغد"، أحمد صبري "الديار"، أحمد محفوظ "حر"، إسلام أحمد أبازيد "السوق العربية"، إكرام منصور "الجمهورية"، الشحات مصطفى سرحان "الغد"، أيمن عبدالمجيد "روز اليوسف"، أيمن مصطفى "الصباح"، حسام السويفي "الفجر"، حسين متولي "البديل"، داليا أبوشقة "مجلة الإذاعة والتليفزيون"، دعاء النجار "الجمهورية"، ريمون فرنسيس "حر"، سامي عبدالراضي "الوطن"، سامية فاروق "الوفد".

كما ترشح أيضا كل من: سمية العجوز "وكالة أنباء الشرق الأوسط"، طه حسن إبراهيم "السوق العربية"، علاء عمران "الجمهورية"، علي حلبي "أخبار اليوم"، عمر عمار "الإذاعة والتليفزيون"، عمرو بدر "الدستور"، عوني نافع "الدستور"، كرم من الله السيد أحمد "مؤسسة أخبار اليوم"، محمد السيد أبوزيد "الشروق"، محمد سعد عبدالحفيظ "الشروق"، محمد منير توفيق "المساء"، محمود عابدين "الدستور"، محمود الضبع "اليوم السابع"، مساعد الليثي "النبأ"، هيثم النويهي "أخبار اليوم"، هيثم بطاح "اليوم"، وائل السادات "البديل"، وليد صلاح "الدستور"، ياسر مصطفى "الأمة".

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