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أبوالغيط يبحث مع وزير الخارجية التونسي سبل تعزيز العمل العربي المشترك

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أبوالغيط يبحث مع وزير الخارجية التونسي سبل تعزيز العمل العربي المشترك أبوالغيط يبحث مع وزير الخارجية التونسي سبل تعزيز العمل العربي المشترك

مصراوي Masrawy

01:44 م الخميس 04 مارس 2021

القاهرة- أ ش أ:

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، الخميس، مع وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، مجمل الأوضاع على الساحة العربية وسبل تطوير العمل العربي المشترك تحت مظلة الجامعة العربية وخاصة في ضوء النتائج التي أفضى إليها اجتماع مجلس الجامعة الذي عقد أمس "الأربعاء" على مستوى وزراء الخارجية.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأن الجرندي نقل لأبوالغيط تحيات وتقدير الرئيس التونسي قيس سعيد وتهنئته للأمين العام على انتخابه لفترة ولاية ثانية، وأكد على التزام تونس بمواصلة دورها في إطار الجامعة لدعم كل ما يعزز من العمل العربي المشترك ويمكن الجامعة من تفعيل جهودها في سبيل معالجة الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة العربية.

أضاف المصدر أن أبوالغيط عبر من ناحيته عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به تونس في إطار منظومة العمل العربي المشترك، وكذا الجهد المقدر الذي تضطلع به حالياً بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن دفاعاً عن المصالح العربية وتعظيماً للتعاون العربي الأممي الهادف إلى تسوية أزمات المنطقة.

كما تداول أبوالغيط مع الجرندي حول آخر المستجدات على الساحة الليبية، حيث اتفقا على أهمية تعزيز دور دول الجوار الليبي والجامعة العربية من أجل مرافقة الأشقاء الليبيين في هذه المرحلة الهامة من عملية الانتقال التي تمر بها البلاد، وخاصة عقب اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، والاستعدادات القائمة لمنح الثقة لها، والحاجة إلى استكمال بقية الاستحقاقات التي تفضي إلى تنظيم وعقد الانتخابات الوطنية التي توافق الليبيون على إجرائها نهاية العام الجاري.

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