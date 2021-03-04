الرئيس الفلسطيني يُمدد "طوارئ كورونا" لشهر جديد

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مصراوي Masrawy

رام الله- (د ب أ):

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، مرسوما بتمديد حالة الطوارئ لشهر جديد لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن مرسوم عباس تضمن "إعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوما اعتبارا من اليوم لمواجهة تفاقم جائحة فيروس كورونا المستجد".

وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية مسؤول ملف كورونا كمال الشخرة من التصاعد الكبير في منحنى الإصابات بفيروس كورونا، وانتشار السلالات الجديدة.

وقال الشخرة، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن هناك ارتفاعا كبيرا في نسبة الإدخال للمستشفيات، وعدد الحالات الموصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي، وحالات الوفاة.

ونبه إلى مخاطر احتمال أن تتضاعف أعداد الإصابات والوفيات والحالات الخطيرة، في ظل عزوف بعض المواطنين خاصة العمال في إجراء الفحوصات، وانتشار السلالات الجنوب أفريقية والبريطانية، واحتمالية وصول سلالات أخرى.

وسجلت الأراضي الفلسطينية أكثر من 216 ألف إصابة بفيروس كورونا من بينها 2314 حالة وفاة.