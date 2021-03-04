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وحدة تابعة لهيئة للقوات المسلحة تحصل على شهادة الأيزو

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وحدة تابعة لهيئة التموين للقوات المسلحة تحصل على شهادة الأيزو وحدة تابعة لهيئة للقوات المسلحة تحصل على شهادة الأيزو

مصراوي Masrawy

01:24 م الخميس 04 مارس 2021

كتب- محمد سامي:

حصل معمل تحليل وإنتاج الزيوت الرئيسي التابع لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، على شهادة نظام الجودة للإدارة طبقاً للمواصفة الدولية (ISO/ 9001/2015).

وبحسب بيان رسمي، الخميس، يأتي ذلك في إطار إتباع وتطبيق كافة معايير الجودة العالمية للوصول إلى أحدث المواصفات القياسية للمنتجات البترولية في سبيل الارتقاء بمستويات الأداء ودقة وسرعة النتائج المقدمة لخدمة القوات المسلحة والقطاع المدني.

حضر الاحتفال رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة ومدير إدارة الوقود ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول.

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