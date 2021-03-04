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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

حصل معمل تحليل وإنتاج الزيوت الرئيسي التابع لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، على شهادة نظام الجودة للإدارة طبقاً للمواصفة الدولية (ISO/ 9001/2015).

وبحسب بيان رسمي، الخميس، يأتي ذلك في إطار إتباع وتطبيق كافة معايير الجودة العالمية للوصول إلى أحدث المواصفات القياسية للمنتجات البترولية في سبيل الارتقاء بمستويات الأداء ودقة وسرعة النتائج المقدمة لخدمة القوات المسلحة والقطاع المدني.

حضر الاحتفال رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة ومدير إدارة الوقود ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول.