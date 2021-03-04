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الصحة العالمية تعلن عودة انتشار كورونا في وسط وشرق أوروبا

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الصحة العالمية تعلن عودة انتشار كورونا في وسط وشرق أوروبا الصحة العالمية تعلن عودة انتشار كورونا في وسط وشرق أوروبا

مصراوي Masrawy

01:17 م الخميس 04 مارس 2021

وكالات:

قال رئيس المكتب الإقليمي لأوروبا هانز كلوج إن وسط وشرق أوروبا تشهد عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا، وارتفاع حالات الإصابة الجديدة في العديد من دول غرب أوروبا.

وأضاف هانز كلوج للصحفيين، الخميس، "إن منظمة الصحة العالمية تشهد عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في وسط وشرق أوروبا، فضلا عن ارتفاع حالات الإصابة الجديدة في العديد من دول غرب أوروبا"، بحسب رويترز.

وتابع كلوج: "إن ما تشهده مستشفياتنا والطواقم الطبية من ضغط مستمر (جراء الوباء) يقابل بأعمال تضامن وتعاون طبي بين جيراننا الأوروبيين. ومع ذلك، بعد مرور أكثر من عام على انتشار الوباء، لا ينبغي أن تكون أنظمتنا الصحية في هذا الوضع".

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مصراوي Masrawy

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