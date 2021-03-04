مباحثات بين اسرائيل والنمسا والدنمارك حول "إنتاج لقاحات كورونا"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

تل أبيب/فيينا/كوبنهاجن- (بي بي سي):

يصل المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، ورئيس الوزراء الدنماركي، ميت فريدريكسون، إلى إسرائيل اليوم لمناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق حول إنتاج مشترك للقاحات ضد الطفرات والسلالات الجديدة من فيروس كورونا.

تأتي هذه الخطوة وسط إحباط متزايد بشأن الوقت الذي يستغرقه برنامج شراء التطعيم المشترك للاتحاد الأوروبي للتوصل إلى صفقات مع الشركات المصنعة.

وعلى الرغم من ذلك، فقد أكد المستشار النمساوي أن السياسة الأوروبية المشتركة الخاصة بشراء اللقاحات كانت صحيحة من حيث المبدأ، لكن النمسا لن تعتمد فقط على الاتحاد الأوروبي لتوفير اللقاحات في المستقبل حسب قوله.

كانت سلوفاكيا والمجر والتشيك قد وافقتا بالفعل على شراء على اللقاحات الروسية والصينية.