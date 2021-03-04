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ضبط شخصين على خلفية تهديدات لمساجد في نيوزيلندا

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ضبط شخصين على خلفية تهديدات لمساجد في نيوزيلندا ضبط شخصين على خلفية تهديدات لمساجد في نيوزيلندا

مصراوي Masrawy

01:04 م الخميس 04 مارس 2021

ولينجتون- (د ب ا):

ألقت الشرطة النيوزيلندية القبض على شخصين بعد تهديدات على الانترنت لمركز لينوود الإسلامي ومسجد النور في كرايستشيرش.

يأتي هذا النبأ قبل أيام من الذكرى السنوية الثانية للهجمات الارهابية التي استهدفت مسجدين عام 2019، مما أسفر عن مقتل 51 شخصا وإصابة العشرات.

وقال مسؤول الشرطة في منطقة كانتيربري جون برايس في بيان، الخميس، إن الشخصين المحتجزين يساعدان الشرطة في التحقيقات.

وأضاف أنه لم يتم توجيه اتهامات لهما في هذه المرحلة.

وأوضح: "لن يتم التهاون تجاه أي رسائل كراهية أو أشخاص يريدون التسبب في الأذي في مجتمعنا".

وقال برايس إن تحقيقات الشرطة مستمرة، مضيفا أنه لن يتم ذكر أي تفاصيل حول طبيعة التهديد.

وأضاف: "نحن نأخذ كل التهديدات من هذا النوع على محمل الجد، ونعمل بصورة وثيقة مع الجالية المسلمة".

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