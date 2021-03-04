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جريمة العشيق والزوجة.. كشف لغز مقتل عربي بالحوامدية

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جريمة العشيق والزوجة.. كشف لغز مقتل عربي بالحوامدية جريمة العشيق والزوجة.. كشف لغز مقتل عربي بالحوامدية

مصراوي Masrawy

01:27 م الخميس 04 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة بمصرف بالحوامدية وتبين بأن زوجة المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عشيقها وصديقه وأمكن ضبطهم.

تلقى قسم الحوامدية بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طافية بمصرف بطريق أبو صير المريوطية دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنها لشخص يحمل جنسية عربية، 41 سنة، وبحوزته جواز سفره، وأسفرت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الجيزة عن أن مرتكبي الواقعة زوجته 37 سنة، ربة منزل نفس الجنسية، مقيمة الهرم وصديقه 26 سنة، عامل- البدرشين- له معلومات جنائية، وصديق الثاني 51 سنة، عامل مقيم البدرشين – له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الاجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة الأمن العام ألقت القبض عليهم واعترفوا بارتكاب الواقعة وقررت الأولي أنها تعرفت على الثاني قبل حضورها للبلاد عن طريق موقع فيس بوك وصارت بينهما علاقة إعجاب من خلال المراسلات وعقب حضورها للبلاد صحبة زوجها (المجني عليه) وأنجالهما السبعة وطلبت منه التخلص من المجني عليه حتى يتمكنا من الزواج نظراً لسوء العلاقة الزوجية بينهما وقيامه بالتعدي عليها وأنجالها بالضرب.

واتفق الثاني مع الثالث التخلص من المجني عليه مقابل مبلغ مالي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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