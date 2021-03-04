أخبار عاجلة

برشلونة يحلم بريمونتادا أمام سان جيرمان.. وليفربول يبحث عن الخروج من أزماته -
بورتو يقصي يوفنتوس ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال .. ودورتموند يتأهل على حساب اشبيلية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية -
اليوم.. محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية -
السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية -
اليونان.. اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين بأثينا في احتجاجات على "تجاوزات الشرطة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

"المخلل مسموم".. العثور على 19 طن مخللات فاسدة داخل مصنعين بالقليوبية

Print
"المخلل مسموم".. العثور على 19 طن مخللات فاسدة داخل مصنعين بالقليوبية "المخلل مسموم".. العثور على 19 طن مخللات فاسدة داخل مصنعين بالقليوبية

مصراوي Masrawy

01:09 م الخميس 04 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهودها عن ضبط مصنعين بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت "19 طن مخلل، 49500 عبوة لتعبئة زيت الطعام بدون ترخيص وبدون بيانات ومجهولة المصدر بالمخالفة لقانون سلامة الأغذية والمنتجات الصناعية و3 مصانع بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت 12 طن منتج نهائي شرائح غراء، 96 طن جلود حيوانية، 19٫5 طن مخلفات جلود "بدون ترخيص" بالمخالفة لقانون الغش التجاري والتدليس.

كما ضبط 2 مكمورة فحم لعدم وجود سجل الحالة البيئية المواد والمخلفات الخطرة، عدم توفير مهمات الوقاية للعاملين، التخلص الغير آمن من المخلفات الخطرة" بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن القليوبية، 22 سيارة "تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات" بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق قطاع أمن الجيزة.

وفي مجال حماية الثروة السمكية: ضبط 30 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية و5 وحدات نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

شبكة عيون الإخبارية