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تبادل الخبرات والحد من جرائم القرصنة البحرية.. أبرز محاور مؤتمر رؤساء أجهزة أمن الحدود

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تبادل الخبرات والحد من جرائم القرصنة البحرية.. أبرز محاور مؤتمر رؤساء أجهزة أمن الحدود تبادل الخبرات والحد من جرائم القرصنة البحرية.. أبرز محاور مؤتمر رؤساء أجهزة أمن الحدود

مصراوي Masrawy

01:05 م الخميس 04 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

بدأت صباح اليوم جلسات المؤتمر العربي الخامس عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ المنعقد عبر الدائرة التلفزيونية بحضور كلا من اللواء شرطة حقوقي صلاح الدين أحمد الزين رئيس المؤتمر ورؤساء وأعضاء الوفود العربية.

واستهلت الجلسة بكلمة الدكتور محمد بن على كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب حيث قال

ينعقد مؤتمركم اليوم في ظل ظروف استثنائية تتمثل باستمرار انتشار جائحة كورونا التي طالت آثارها وتداعياتها بلدان العالم ومنها بلداننا العربية التي تواجه تحديات على أكثر من صعيد، حيث تجلت انعكاسات تلك الجائحة على سائر الأجهزة الأمنية، خاصة تلك العاملة في المنافذ والمعابر المختلفة، والمرابطة على الحدود والسواحل، ولاشك أن أجهزتكم الموقرة، تضطلع الآن - في ظل هذا الواقع الجديد- بمسؤوليات كبيرة في مجابهة هذه التحديات، وواجباتٍ أكثر في الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، بسبب تموضعها الاستراتيجي في كافة المعابر والمنافذ الجوية والبرية والبحرية، مما يضعها على الخط الأول في مواجهة التحديات الأمنية والصحية معاً.

وأضاف أمين مجلس وزاراء الداخلية العرب، أولت الأمانة العامة هذا الأمر عناية فائقة من خلال المؤتمرات والنشاطات التي قامت بها خلال الفترة الماضية، فهذا الموضوع كان من المواضيع الأساسية للمائدة المستديرة التقنية الأوروبية العربية حول أمن الحدود، التي عقدتها الأمانة العامة بالتعاون مع وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية مطلع ديسمبر من العام الماضي 2020م، وسيكون _ بمشيئة الله _ محل نقاش أكبر خلال المؤتمر الأورو _ عربي لأمن الحدود، الذي يجري التنسيق لعقده خلال العام الحالي 2021م.

كما أن موضوع تداعيات هذه الأزمة وانعكاساتها على الأمن العربي الشامل، ودور مختلف القطاعات الأمنية وأجهزة الحماية المدنية في مواجهتها والحدّ منها، سيكون موضوعاً أساسياً ضمن بنود المؤتمر العربي الرابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي سيُعقد في السابع عشر من شهر مارس الحالي، بإذن الله تعالى.

وأشار أمين مجلس وزاراء الداخلية العرب، يناقش مؤتمركم اليوم موضوعات هامة، على صعيد تحقيق الأمن في المعابر والمنافذ الحدودية، ويُشكل في الوقت ذاته، مناسبةً لتبادل التجارب والممارسات الفضلى بشأن الإجراءات الميدانية المتعلقة بضمان سلامة العاملين في أجهزتكم الموقرة، وسلامة الأشخاص الذين تتعاملون معهم وتُقدمون خدماتكم لهم، لذا تضمن المؤتمر بندا متعلقا بتجارب دولكم العزيزة في مجال أمن الحدود والمطارات والموانئ كما يتوزع جدول أعمالكم موضوعان مهمان هما: مشروع الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة جرائم القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن، ودور أجهزتكم في مكافحة التهريب بكافة أشكاله.

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مصراوي Masrawy

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