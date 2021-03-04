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منها المصل واللقاح.. تعرف على مراكز تلقي لقاح كورونا بالجيزة

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منها المصل واللقاح.. تعرف على مراكز تلقي لقاح كورونا بالجيزة منها المصل واللقاح.. تعرف على مراكز تلقي لقاح كورونا بالجيزة

مصراوي Masrawy

01:00 م الخميس 04 مارس 2021

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بدء حملة تطعيم المواطنين المسجلين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بالجرعة الأولى من لقاح ، وذلك بالمركز الصحي بميت عقبة بحي العجوزة والذي تم تخصيصة ضمن عددًا من المراكز الصحية الأخرى بمحافظة الجيزة لاستقبال المواطنين.

وقال محافظ الجيزة، إن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتقديم الرعاية الصحية لمواطنيها من خلال توفير اللقاحات للعديد من الفئات بالمجان حرصا على سلامتهم.

واطمأن المحافظ من المواطنين على سهولة ويسر إجراءات تلقي اللقاح، فيما أشاد المواطنون بهذه الخطوة في طريق الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة لمواطنيها مثمنين جهود الدولة في مجابهة فيروس كورونا.

وعبر المواطنون عن فرحتهم موجهين الشكر للرئيس عبدالفتاح .

وشدد المحافظ، خلال متابعته على التسهيل علي المواطنين وتذليل كافة العقبات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأشار إلى أنه تم تحديد عدد من المراكز لتلقي اللقاح بالمحافظة وهم: مركز المصل واللقاح من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساءً والمركز الطبي بدهشور والمركز الصحي بميت عقبة والمركز الصحي بالصف من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

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مصراوي Masrawy

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