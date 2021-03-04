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الرياض.. الجمعية التعاونية للبصريات تعقد اجتماعها الثالث

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الرياض.. الجمعية التعاونية للبصريات تعقد اجتماعها الثالث

عقدت الجمعية التعاونية للبصريات الاجتماع الثالث في مقر الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم بالرياض، لمناقشة آلية العمل ووضع الخطة الاستراتيجية لمدة ثلاث سنوات قادمة؛ لبناء استثمار مثالي ورائع يحقق عوائد مالية للمستثمرين والمؤسسين للجمعية، ويساهم بشكلٍ كبيرٍ وفعَّال في خدمة المجتمع، وتجهيز وإعداد هوية للجمعية، والعمل على وضع دراسة جدوى للمشروع الاستثماري.

حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة، وهم على عبدالعزيز الهريش رئيس مجلس الإدارة، والدكتور ناصر بن على القحطاني نائب الرئيس، وحميد زحام العنزي الممثل المالي، وعضوية كل من: الدكتور داود سليمان الراشد، والدكتور محمد دحيم المطيري، والدكتور فؤاد عبدالحفيظ بشاوري، والدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان.

وفي نهاية الاجتماع تمَّ التوقيع على ما جاء في جدول الأعمال والتوصيات اللازمة، وقدم الهريش الشكر الجزيل لكافة الأعضاء على تلبية الدعوة بالحضور والمشاركة، وعلى دعمهم لأنشطة وبرامج الجمعية.

الرياض.. الجمعية التعاونية للبصريات تعقد اجتماعها الثالث

الرياض.. الجمعية التعاونية للبصريات تعقد اجتماعها الثالث

الرياض.. الجمعية التعاونية للبصريات تعقد اجتماعها الثالث

الجمعية التعاونية للبصريات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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