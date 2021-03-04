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اليمن.. استهداف موكب قيادات عسكرية بعبوة ناسفة في عدن

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اليمن.. استهداف موكب قيادات عسكرية بعبوة ناسفة في عدن اليمن.. استهداف موكب قيادات عسكرية بعبوة ناسفة في عدن
الانفجار دمر سيارة مصفحة وخلّف عددًا من الجرحى والقتلى

اليمن.. استهداف موكب قيادات عسكرية بعبوة ناسفة في عدن

استهدف تفجير بعبوة ناسفة زرعها مجهولون، موكبًا يضم قيادات عسكرية بالقرب من مدينة الشعب بعدن جنوبي اليمن مخلفًا قتلى وجرحى.

وبحسب المصادر، وُضعت العبوة الناسفة في طريق الموكب الذي كان يضم قيادات عسكرية، بينهم العميد محسن الوالي القائد العام لقوات الحزام الأمني، والعميد نبيل المشوشي قائد اللواء الثالث دعم وإسناد.

ووفق المصادر التي نقلت عنها "سكاي نيوز عربية"، دمّر الانفجار سيارة مصفحة وخلّف عددًا من الجرحى والقتلى، وهرعت أطقم طبية إلى موقع الحادث، وتم نقل مصابين إلى بعض المستشفيات القريبة.

ولم تتوفر معلومات وافية عن إصابة أي من القيادات حتى اللحظة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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