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مذكرة تفاهم بين "الموارد البشرية" وجمعية "زمزم" بمكة

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مذكرة تفاهم بين

وقّع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش ورئيس مجلس إدارة جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الدكتور عبدالله المطرفي، مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز العلاقة بين فرع الوزارة والجمعية؛ للمساهمة في برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال التركيز على دعم وإنجاح المبادرات وتقديم الخدمات العلاجية والأجهزة المساندة للمرضى المحتاجين.

وتهدف الاتفاقية لتحقيق مبدأ الشراكة وتحقيق تطلعات القيادة في التعاون بين القطاعات للمساهمة في تحقيق برامج التحول الوطني.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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