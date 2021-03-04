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"البوري" للسلام.. صهاريج مياه تحوّل حياً سكنياً بتبوك لفوضى عارمة!

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ساحة من التكسير والغبار والازدحام تبدأ فجراً وتنتهي آخر ساعات النهار

تسببت صهاريج المياه الخاصة، في تحول حي النسيم السكني بتبوك إلى ساحة من الأتربة والتكسيرات الأسفلتية والغبار والازدحام الذي يشهده الحي من ساعات الفجر الأولى وحتى آخر ساعة من النهار؛ بسبب الأعداد الهائلة من الصهاريج التي يقودها وافدون من جنسيات آسيوية دون مراعاة سكان الحي.

ويروي عدد من سكان الحي لـ"سبق" معاناتهم التي استمرت لسنوات، مطالبين بتدخل الجهات المعنية لتوجيه هذه الصهاريج بعيداً عن الحي السكني، وبينوا أن هذه الصهاريج شكلت خطراً على سكان الحي؛ بسبب زيادة عددها، فضلاً عن الإزعاج الذي تتسبب به داخل الحي.

وقالوا: لم تكتفِ هذه العمالة بأصوات هذه الصهاريج المزعجة؛ بل إن عدداً منهم يستخدم "البوري" في إشارة للسلام فيما بينهم، ولم يقتصر الأمر على الإزعاج فحسب، بل تطور الأمر إلى إحداث تشققات في الطبقات الأسفلتية، وإحداث غبار وأتربة، وتحويل الحي من السكون إلى الفوضى وعدم الترتيب.

وأرجع أهالي السبب إلى وجود 3 ارتوازات مياه خاصة داخل الحي يقومون بتعبئة المياه للصهاريج بمقابل مالي، وهو ما يؤدي إلى الازدحام الشديد، مشيرين إلى أنهم تقدموا بعدة شكاوى، ولم يتغير الأمر؛ إذ أن الزحام والخطر متواصل أقربها صباح اليوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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