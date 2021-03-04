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"التعاون الإسلامي" يندد بإطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا تجاه

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"التعاون الإسلامي" يندد بإطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا تجاه السعودية "التعاون الإسلامي" يندد بإطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا تجاه

مصراوي Masrawy

12:49 م الخميس 04 مارس 2021

جدة- أ ش أ:

ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًا في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باتجاه جزان بالسعوية.

وأشاد العثيمين -في بيان أوردته وكالة الأنباء (واس)- بيقظة واحترافية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي قبل الوصول إلى هدفه.

وأكد تأييد المنظمة لكافة الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك وفقا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

واعتبر أن أعمال التصعيد العدائي والإرهابي من قبل تلك الميليشيا بمثابة "جرائم حرب".

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مصراوي Masrawy

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