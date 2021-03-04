"الأمن العام": تنفيذ 51 ألف حكم قضائي وضبط 142 قضية مخدرات خلال يوم

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية ..

وأثمرت جهود الحملات عن ضبط 43 قطعة سلاح ناري بحوزة 29 متهما، كما تم تنفيذ 51152 حكم قضائي متنوع، بإجمالي 5604 محكوم عليهم.

كما أسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط تشكيل عصابي، ضم متهمان، وضبطت 142 قضية مخدرات بإجمالي (154) متهما، و26 متهم مراقب و15 متهما في أعمال البلطجة، وضبط (268) دراجة نارية مخالفة، وضبط (24614) مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة للتحقيق.