قبل ترويجهم.. مصادرة 47 ألف قطعة ألعاب نارية في الفيوم

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

صادرت أجهزة الأمن بالفيوم، 47 ألف قطعة ألعاب نارية عثر عليها بحوزة سائق قبل ترويجهم.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة أبشوا بمديرية أمن الفيوم قيام سائق – مقيم بدائرة المركز بالاتجار في الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته 47 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في الألعاب النارية.