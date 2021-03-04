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ضبط 77 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر داخل مخزن بعين شمس

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ضبط 77 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر داخل مخزن بعين شمس ضبط 77 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر داخل مخزن بعين شمس

مصراوي Masrawy

12:45 م الخميس 04 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مخزن بحوزته 77 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر بدائرة قسم شرطة عين شمس.

تلقت مباحث ، بلاغا بضبط 77850 علبة سجائر بحوزة صاحب مخزن لتجميع وبيع السجائر كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس - ومقيم بذات العنوان، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من السجائر المهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وبمواجهته اعترف ببيعه السجائر بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

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