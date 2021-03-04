أبرزها تجاوز السرعة.. تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية خلال يوم

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 5385 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2605 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 215 مخالفة السير بدون تراخيص، 32 مخالفة موقف عشوائي، 33 مخالفة شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.