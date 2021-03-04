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كلاكيت مليون مرة.. مقاول يستولي على 10 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها بالبساتين

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كلاكيت مليون مرة.. مقاول يستولي على 10 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها بالبساتين كلاكيت مليون مرة.. مقاول يستولي على 10 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها بالبساتين

مصراوي Masrawy

12:42 م الخميس 04 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة، في القبض على مقاول لاتهامه بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من المواطنين بدعوى توظيفها في مجال المقاولات.

أكدت تحريات مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، صحة الواقع، وتبين قيام مقاول، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها في مجال المقاولات مقابل ربح شهري، وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال اختبائه بشقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

وبمواجهته بما نسب إليه، اعترف بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت نحو 10 ملايين جنيه بدعوى توظيفها بمجال المقاولات مقابل أرباح شهرية، وأمكن التوصل إلى 10 أشخاص من المجني عليهم، حيث أقر المتهم بارتكاب 10 وقائع بإجمالي مبالغ مالية بلغت 5 ملايين جنيه.

وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المتهم، واتهموه بالنصب عليهم، وقدموا 20 شيكا بدون رصيد مُذيلين بتوقيع المتهم بإجمالي المبالغ المالية المُستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من وقائع آخري وصولاً لباقي المجنى عليهم.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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