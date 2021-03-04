أمين عام "الشيوخ": هيئة المكتب تحدد موعد استئناف الجلسات خلال ساعات

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:



قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إن هيئة مكتب المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، ستصدر خلال ساعات قرارا بموعد انعقاد الجلسات، عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على لائحة المجلس.

وأضاف عتمان، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الأمانة العامة للمجلس مستعدة لانعقاد الجلسات، والتي ستشهد الدعوة لإجراء انتخابات مكاتب اللجان النوعية والبالغ عددها 14 لجنة، لاسيما بعد تصديق الرئيس على لائحة المجلس.

ووفقًا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:

- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

- دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.



دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.

دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.

- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور.

- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور.

- تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.

ويؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

- ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.​