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الأمير فيليب يخضع "لجراحة ناجحة" في القلب

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الأمير فيليب يخضع "لجراحة ناجحة" في القلب الأمير فيليب يخضع "لجراحة ناجحة" في القلب

مصراوي Masrawy

12:40 م الخميس 04 مارس 2021

لندن- (د ب أ):

أعلن قصر باكنجهام، الخميس، أن الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثاني، قد خضع "لجراحة ناجحة" جراء مشكلة في القلب.

وقال ناطق باسم الأمير فيليب، دوق أدنبرة، اليوم إن العملية الجراحية أجريت أمس الأربعاء وكانت ناجحة.

ولم يتم الإعلان بعد عن نوع الجراحة التي خضع لها الأمير البالغ من العمر 99 عاما.

وجاء في بيان لقصر باكنجهام: "سوف يبقى سموه الملكي المستشفى عدة أيام لتلقي العلاج، وللراحة والتعافي".

ودخل الأمير فيليب مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن يوم 16 فبراير للعلاج من عدوى.

ثم انتقل إلى مستشفى جديد في لندن، "سانت بارتولوميوز هوسبيتال"، الاثنين الماضي حيث أجرى فحوصات وتم وضعه تحت الملاحظة بسبب مرض في القلب، موجود من قبل.

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