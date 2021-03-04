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تحقيق عاجل.. أول تحرك من الأوقاف بشأن مسجد البحيرة المقام داخل منزل

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تحقيق عاجل.. أول تحرك من الأوقاف بشأن مسجد البحيرة المقام داخل منزل تحقيق عاجل.. أول تحرك من الأوقاف بشأن مسجد البحيرة المقام داخل منزل

مصراوي Masrawy

12:26 م الخميس 04 مارس 2021

كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ جابر طايع، رئيس قطاع الشؤون الدينية بوزارة الأوقاف، إنه تم عمل محضر وقف أعمال للمسجد الذي يعلوه طابقين بمحافظة البحيرة، باعتباره اعتداء على حرمة بيت من بيوت الله واستخفافا بقدسية المسجد.

وأوضح رئيس قطاع الشؤون الدينية بوزارة الأوقاف، أنه سيتم اليوم الخميس فتح تحقيق عاجل مع مفتش المنطقة ومدير الإدارة، مؤكدا أن المسجد لم يكن مسجل لدى وزارة الأوقاف، ولم تشرف عليه إداريا أو دعويا.

وأوضح "طايع"، أنه بعد المعاينة الأولية لمديرية أوقاف البحيرة، اتضح أنه مسجد مبني فوقه طابقين، داخل محطة بنزين وما زال في مرحلة البناء.​

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