وزير النقل يشارك في الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

شارك الفريق كامل الوزير وزير النقل، في اجتماع الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة، بحضور المهندس مروان خيطان وزير النقل الأردني، والدكتور سلمان صدام جاسم ممثل وزير النقل العراقي بالإضافة إلى مجلس إدارة الشركة.

استعرضت الجمعية نشاط وأعمال و نتائج الشركة المالية خلال الفترة الماضية وكذلك الإجراءات والآليات التي تم اتخاذها لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة و إمكانية فتح أسواق جديدة وإمكانية استغلال الفائض من عدد الوحدات عن طريق تأجيرها وذلك بعد تقديم دراسة للعائد الاقتصادي لذلك.

وأكد وزير النقل، على عمق العلاقات الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، خاصة أن توجيهات القيادة السياسية في مصر دائما ترتكز على زيادة التعاون والتبادل التجاري بين مصر والأردن والعراق وبين مصر وكافة الدول العربية مشيرا إلى أن الشركة تمثل نموذجاً رائداً للتعاون بين الدول العربية في مجال النقل.

وأشاد الوزير بدور الشركة في تعزيز التجارة العربية البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية مؤكدًا على أهمية التطوير المستمر للشركة وفتح خطوط وأسواق ملاحية جديدة لها لتعظيم مصادر الدخل وزيادة مواردها وتنفيذ خطة إعادة تقييم الخدمات من فترة لأخرى للارتقاء والتحديث المستمر لها بما يليق بمكانتها في المجال الملاحي وبما يساهم في ضمان نجاح الشركة التي تشكل رابط متين بين الدول الثلاثة.

ومن جانبه أشاد وزير النقل الأردني بالدور المصري الكبير في العمل العربي المشترك والجهود المصرية لرعاية شركة الجسر العربي التي تساهم في مد جسور التعاون بين الدول الثلاث، مؤكدا على أهمية الشركة كونها البوابة التجارية التي تربط آسيا العربية بإفريقيا العربية، ولها دور كبير في الحركة التجارية بين هذه الدول، حيث ان هذه البوابة التجارية تساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاثة.

كما قدم ممثل وزير النقل العراقي الشكر لوزيري الأردن ومصر لجهودهم الكبيرة في دعم الشركة وتقديمهم لكافة التسهيلات للمحافظة على استمرارية الشركة في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها الشركة، وقدم الشكر للإدارة التنفيذية على جهودها المبذولة والإجراءات التي اتخذتها لتخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا على نتائج أعمال الشركة.

وفي ختام الاجتماع وجه الوزراء الشكر إلى الإدارة التنفيذية للشركة على الجهود المبذولة والإجراءات التي تم اتخاذها للحفاظ على استمرارية العمل وكذلك استمرارية حركة التجارة البينية بين الدول.