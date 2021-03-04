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المريضة عمرها أشهر.. طبيب سعودي يجري عملية نادرة عالمياً

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المريضة عمرها أشهر.. طبيب سعودي يجري عملية نادرة عالمياً المريضة عمرها أشهر.. طبيب سعودي يجري عملية نادرة عالمياً
كانت تعاني من عتامة في قرنية العين منذ الولادة

المريضة عمرها أشهر.. طبيب سعودي يجري عملية نادرة عالمياً

تمَكّن طبيب سعودي من إجراء عملية جراحية نادرة على مستوى العالم، وذلك بزراعة خلايا جذعية في القرنية بتقنية "Simple Limbal Epithelial Transplantation"، لطفلة لا يتجاوز عمرها بضعة أشهر، كانت تعاني من عتامة في قرنية العين منذ الولادة، تماثلت بعدها للشفاء.

وأوضح ‏الأستاذ المساعد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة استشاري طب وجراحة العيون الدكتور محمود بن جميل شويل، أن الطفلة تعُد الأصغر سناً على مستوى العالم ويجرى لها هذه العملية المعقدة بتقنية "Simple Limbal Epithelial Transplantation"، حيث تم نشر الحالة في المجلة الكندية لطب العيون، مما يُعد إنجازاً للطبيب السعودي ومقدرته على إجراء مثل هذه العمليات في مجال جراحات العيون والقرنية.

وقال "شويل": تم تطبيق هذه التقنية في وقت سابق لإنهاء معاناة سيدة كندية في العقد السادس من العمر، تدهور النظر لديها لأكثر من عامين لدرجة كبيرة، وراجعت العديد من المستشفيات والمراكز المتخصصة في طب العيون إلا أن حالتها كانت في غاية الصعوبة.

وأضاف: بعد إجراء الفحوصات اللازمة لها وإخضاعها لهذه العملية والتقنية الحديثة في المجال الطبي، تماثلت بعدها للشفاء والعودة لممارسة حياتها الطبيعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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