كمين أمني يسقط 6 عناصر إجرامية أثناء ترويج المخدرات في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الإسكندرية القبض على 6 عناصر إجرامية أثناء ترويج المخدرات في الإسكندرية .

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية بمشاركة قطاع الأمن العام تواجد بعض العناصر الإجرامية الخطرة والمشهور عنهم الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي أسفرت جهودها عن ضبط 6 عناصر إجرامية، وبحوزتهم كمية من مخدر حشيش – كمية من مخدر الهيروين – مبالغ مالية – 5 هواتف محمولة – 4 مركبات "توك توك") .

وباستهداف (عاطل - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية) تبين عدم تواجده ، وبتفتيش السيارة الخاصة به ملك شقيقه المتواجدة بجوار منزله ، عُثر بداخلها على (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي - بعض المشغولات الذهبية) .

كما عُثر على سيارتين خاصين بالمتهم الأخير الهارب المتواجدين بمحيط مسكنه يستخدمهم في نقل وترويج وبيع المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار ضبط المتهم الهارب.