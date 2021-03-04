أخبار عاجلة

السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية -
اليونان.. اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين بأثينا في احتجاجات على "تجاوزات الشرطة" -
"الأرصاد" ينبِّه الرياض ومكة والمدينة: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية -
كبير الجمهوريين بـ"الشيوخ" يعلن تأييده فرض عقوبات على النظام التركي -
المعارضة الإيرانية بالعراق تنظم وقفة احتجاجية لتخوفهم من القمع العابر للحدود -
برئاسة الملك.. "الوزراء" يُصدر 10 قرارات ويتابع ردود الأفعال الدولية الرافضة للاعتداءات الحوثية -
السعودية: الاعتداءات الحوثية انتهاكًا سافرًا للقوانين والأعراف الدولية -
اليونان.. اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين بأثينا في احتجاجات على "تجاوزات الشرطة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"قومي المرأة" يشيد بإصدار الرقابة المالية كتابها الدوري حول "التحرش"

Print
"قومي المرأة" يشيد بإصدار الرقابة المالية كتابها الدوري حول "التحرش" "قومي المرأة" يشيد بإصدار الرقابة المالية كتابها الدوري حول "التحرش"

مصراوي Masrawy

11:54 ص الخميس 04 مارس 2021

كتب- مصراوي:

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بإصدار الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2021؛ لحث الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية على تبني الالتزام ببنود الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش، والذي يشمل التحرش الجنسي والعنف والمضايقات داخل بيئة العمل.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن الرقابة المالية ستكون مثالا يحتذى به في تطبيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والحماية من كافة أشكال العنف وحماية حقوق المرأة وتمكينها وخلق بيئة عمل مناسبة تستطيع أن تبدع المرأة خلالها.

يذكر أن الكتاب الذي أعدته الهيئة تم تنفيذه بالتعاون مع كل من المجلس القومي للمرأة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومنتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا، وجاء للتأكيد على قيم العدالة والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وضمان حقوق المواطنين والمواطنات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

شبكة عيون الإخبارية