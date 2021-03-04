"الصحة" تعتمد مستشفى المملكة كأول مستشفى متخصص يوفر خدمات تطعيم كورونا

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في إطار حرص المملكة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم

اعتمدت وزارة الصحة مستشفى المملكة كأول مستشفى متخصص يوفر خدمات التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) على مستوى القطاع الخاص، وذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية على صحة وسلامة المواطن والمقيم، وتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لخدمتهم.

وتأتي هذه الخطوة من وزارة الصحة تقديراً لمبادرة مستشفى المملكة في التزامها بتطبيق أعلى معايير الوقاية والسلامة، وما توفره من طواقم طبية مؤهلة لتقديم لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) مجانا خلال الحملة الوطنية المباركة للتحصين ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) التي تقودها وزارة الصحة لتحقيق أهدافها الصحية نحو إتاحة فرص التطعيم لكل شرائح المجتمع وصولاً إلى السيطرة الكاملة على هذه الجائحة وتحقيق المناعة المجتمعية في أسرع وقت.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتوفير لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) بمستشفى المملكة مع وزارة الصحة صباح هذا اليوم الخميس 20/ 7/ 1442 الموافق 4 مارس 2021 وسيتم الإعلان عن موعد استقبال المستحقين للتطعيم وفق الأولويات المعلنة من وزارة الصحة قريباً.

وبهذه المناسبة قدمت مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية الشكر الجزيل على الثقة التي منحتها لهم وزارة الصحة لتكون مستشفى المملكة مركزاً معتمداً لتوفير خدمات التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) مجاناً من منطلق إيمانها بأهمية دور القطاع الخاص في المساهمة المجتمعية.

وقد أوضحت مستشفى المملكة أنه سيتم استقبال المستفيدين من خلال البوابة الخاصة لمركز كبار الشخصيات بمقر المستشفى الرئيسي الواقع في تقاطع طريق الملك عبدالعزيز وطريق الثمامة حيث خصصت طواقم طبية لهذه المهمة التي ستقوم بتسجيل بيانات المستفيدين وبيانات اللقاح في الأنظمة الإلكترونية الوطنية المعتمدة. وسيتم الإعلان عن المواعيد من خلال الدخول على برنامج صحتي ولمزيد من الاستفسارات يمكن متابعة منصات التواصل الاجتماعي للمستشفى أو الاتصال على الرقم 920000751.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد