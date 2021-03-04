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شاهد قبل الغفلة.. منحدر خطير يتربص بمرتاديه بـ"هجرة مكة"

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يتجاوز ارتفاعُ الطريق في بعض مناطقه 10 أمتار حتى يتلاشى

شاهد قبل الغفلة.. منحدر خطير يتربص بمرتاديه بـ

يشكل أحد الطرق الواقعة بأحد الأحياء خطرًا يتربص بمرتاديه، قد يتسبب لهم -في حين غفلة أو عدم معرفة بالطريق- في عواقب وخيمة بسبب خطورة الموقع في حي الهجرة؛ وتحديدًا الشارع الملاصق لمركز استاد الدفاع المدني بالهجرة.

ووقفت "سبق" على الموقع الذي يتجاوز ارتفاعُ الطريق في بعض مناطقه قرابة 10 امتار، ويستمر في الانخفاض حتى تتلاشى خطورته في أسفل الشارع.

الموقع وُضِع عليه سياج حديدي في بعض الأماكن المرتفعة، ودُعّم بصبات وحواجز خرسانيه تمنع - لا قدر الله- سقوط الأشخاص أو المركبات في حال وقوع حادث أو انحراف مفاجئ في نفس الشارع؛ فيما بقيت مواقع فقط يحول فيها دون السقوط سياج لا يفي بالغرض المعد له، وفي أسفل الطريق خلا الموقع نهائيًّا من أي حواجز أسمنتية أو حديديه يصل ارتفاعها إلى عدة أمتار.

"سبق" بدورها ترصد الموقع وتنقله للجهة ذات الاختصاص لضمان سلامة مرتادي الطريق وما قد ينتج عنه من أضرار -لا قدر الله- في حال سقوط مركبات أو أشخاص.

شاهد قبل الغفلة.. منحدر خطير يتربص بمرتاديه بـ

منحدر خطير هجرة مكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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