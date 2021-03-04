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"العثيمين" يُندد بإطلاق الحوثي صاروخًا لاستهداف المدنيين في جازان

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"العثيمين" يُندد بإطلاق الحوثي صاروخًا لاستهداف المدنيين في جازان "العثيمين" يُندد بإطلاق الحوثي صاروخًا لاستهداف المدنيين في جازان
وأشاد بيقظة واحترافية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي

ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة في بيان اليوم، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًّا في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باتجاه جازان بالمملكة؛ وذلك حسب ما أعلنه تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأشاد الأمين العام بيقظة واحترافية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي قبل الوصول إلى هدفه.

وأكد "العثيمين" تأييد منظمة التعاون الإسلامي لكل الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية لحماية المدنيين والأعيان المدنية؛ وذلك وفقًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأشار إلى أن أعمال التصعيد العدائي والإرهابي من قِبَل تلك المليشيا تعتبر "جرائم حرب".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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