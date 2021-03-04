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"أمالا" تُحَذّر من انتحال اسمها في ممارسات "الاحتيال المالي"

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"أمالا" تُحَذّر من انتحال اسمها في ممارسات "الاحتيال المالي" "أمالا" تُحَذّر من انتحال اسمها في ممارسات "الاحتيال المالي"
حذّرت من مواقع أو حسابات تزعم تقديم فرص استثمارية

حذّرت "أمالا" من أي مواقع أو حسابات تنتحل اسم المشروع وتزعم تقديم فرص استثمارية بهدف الاحتيال المالي.

يُذكر أن مشروع "أمالا" هو الريفيرا الجديد الواقع في قلب البحر الأحمر كجوهرة مكنونة على ساحل شمال غرب المملكة.

ووفق الموقع الرسمي للمشروع؛ فقد استلهمت "أمالا" من القيادة الحكيمة ورؤية 2030، تطوير قطاع الضيافة، وأن تكون رائدة في مجال الرفاهية المتوقع انتعاشه في السنوات المقبلة.

ستكون "أمالا" وجهة فريدة من نوعها للمنتجعات الفاخرة؛ بل ستفوق التصورات كافة، وستقدم "أمالا" مزيجًا من القيم والتجارب وفرص اكتشاف الذات لا مثيل لها في أي منتجع آخر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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