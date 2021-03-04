"فيسبوك" ترفع الحظر المفروض على الإعلانات السياسية

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سنقوم في الأشهر القادمة بدراسة أكثر تفصيلًا لكيفية عملها

أعلنت شركة "فيسبوك" أنها سترفع الحظر المفروض على الإعلانات السياسية الذي فُرض في أعقاب الانتخابات الأمريكية في نوفمبر العام الماضي.

وقالت الشركة على موقعها: "نعيد عرض الإعلانات التي لها علاقة بالسياسة والانتخابات، والإعلانات المرتبطة بالمسائل العامة في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، 4 مارس.. لقد طبقنا هذا الحظر المؤقت بعد انتخابات نوفمبر 2020 لتجنب سوء الاستخدام".

وأوضحت الشركة أنها تعلمت أكثر على الإعلانات المتعلقة بالسياسة والانتخابات خلال الحملة الانتخابية الماضية؛ مضيفة أنه "نتيجة لذلك، سنقوم في الأشهر القادمة بدراسة أكثر تفصيلًا لكيفية عمل مثل هذه الإعلانات وفهم التغييرات التي يمكن إجراؤها"؛ وفق "روسيا اليوم".

بدورها رفعت شركة "غوغل" في وقت سابق، الحظرَ المفروض على الإعلانات السياسية، والذي تم فرضه بعد أعمال الشغب في واشنطن في يناير، وقبل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.شركة فيسبوك الأمريكية