وزير التنمية المحلية: اختيار أسوان ضمن أفضل 30 مدينة على مستوى العالم

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، التهنئة إلى اللواء أشرف عطية محافظ وشعب أسوان الكريم، بمناسبة فوز مدينة أسوان بجائزة "قوانغتشو الدولية للابتكار الحضري" من بين 273 مدينة على مستوى العالم.

وأعرب اللواء محمود شعراوي، عن سعادته لهذا التكريم، موضحًا اختيار أسوان ضمن أفضل 30 مدينة على مستوى العالم وسيتم النشر والتكريم في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة بنيويورك.

من ناحيته، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن المدينة تقدمت للمسابقة من بين 273 مدينة تنتمي لـ 60 دولة منهم 175 مدينة جاء ترشيحها من جهات محلية حكومية ليتم بعد ذلك اختيار أفضل 30 مبادرة تعزز الابتكار الحضري.

جدير بالذكر أن جائزة قوانغتشو انطلقت منذ عام 2015 وترتكز على الأساليب المبتكرة التي اتخذتها الحكومات المحلية والإقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بجانب تعزيز الازدهار وجودة حياة مواطنيها بما في ذلك البنية التحتية والخدمات العامة، والتخطيط التشاركي والشراكات والتكنولوجيا والمرونة والإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين.​