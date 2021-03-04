أخبار عاجلة

السلطات الأمريكية تنشر فيديو لرجل مشتبه به في وضع متفجرات بمواقع حيوية بواشنطن -
"السعودية للمراجعين": نظام مهنة المحاسبة الجديد يواكب تطوُّر بيئة الأعمال -
"السواحة" يشكر القيادة على موافقة "الوزراء" بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية -
اليونان.. اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين بأثينا في احتجاجات على "تجاوزات الشرطة" -
"الأرصاد" ينبِّه الرياض ومكة والمدينة: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية -
كبير الجمهوريين بـ"الشيوخ" يعلن تأييده فرض عقوبات على النظام التركي -
المعارضة الإيرانية بالعراق تنظم وقفة احتجاجية لتخوفهم من القمع العابر للحدود -
برئاسة الملك.. "الوزراء" يُصدر 10 قرارات ويتابع ردود الأفعال الدولية الرافضة للاعتداءات الحوثية -
السعودية: الاعتداءات الحوثية انتهاكًا سافرًا للقوانين والأعراف الدولية -
اليونان.. اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين بأثينا في احتجاجات على "تجاوزات الشرطة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

صور وفيديو.. بدء تطعيم كبار السن بلقاح كورونا

Print
صور وفيديو.. بدء تطعيم كبار السن بلقاح كورونا صور وفيديو.. بدء تطعيم كبار السن بلقاح كورونا

مصراوي Masrawy

11:06 ص الخميس 04 مارس 2021

كتب - أحمد جمعة:

تصوير- أحمد جمعة ومحمد حسام:

أطلقت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، حملتها لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، من مركز صحة القطامية بالقاهرة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بدء تطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن باللقاح.

ومن المقرر تطعيم المصابين بأمراض مزمنة مثل "الفشل الكلوي والسكري وارتفاع ضغط الدم والأمراض الصدرية"، ثم مرضى نقص المناعة والأورام وكبار السن، وهي الفئات التي لديها عوامل خطورة مرتفعة حال الإصابة بمرض"كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، من بين الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

شبكة عيون الإخبارية