صور وفيديو.. بدء تطعيم كبار السن بلقاح كورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

تصوير- أحمد جمعة ومحمد حسام:

أطلقت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، حملتها لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، من مركز صحة القطامية بالقاهرة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بدء تطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن باللقاح.

ومن المقرر تطعيم المصابين بأمراض مزمنة مثل "الفشل الكلوي والسكري وارتفاع ضغط الدم والأمراض الصدرية"، ثم مرضى نقص المناعة والأورام وكبار السن، وهي الفئات التي لديها عوامل خطورة مرتفعة حال الإصابة بمرض"كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، من بين الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة.