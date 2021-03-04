استئناف جلسات الاستماع في قضية مقتل خاشقجي بتركيا

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مصراوي Masrawy

اسطنبول- (د ب ا):

استأنفت محكمة في اسطنبول، الخميس، جلسات الاستماع في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.

ويتردد أن خاشقجي قُتل داخل قنصلية الرياض في اسطنبول في 2 أكتوبر 2018. وكان خاشقجي توجه للقنصلية للحصول على أوراق للزواج من خطيبته التركية خديجة جنكيز، التي كانت تنتظره في الخارج.

وتواجدت جنكيز في قاعة المحكمة.

ويجرى محاكمة 26 متهما سعوديا غيابيا. وكانت المحاكمة بدأت في يوليو الماضي.

وجاء في لائحة الاتهام التركية أنه تم خنق خاشقجي حتى الموت وتقطيع أوصاله.

وكان تقرير استخباراتي أمريكي تم رفع السرية عنه نُشر الاسبوع الماضي، اتهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالموافقة على عملية نتج عنها مقتل خاشقجي.

لكن السعودية نددت بتقرير الكونجرس، مؤكدة أن ما ورد فيه "جملة من المعلومات والاستنتاجات المسيئة وغير الصحيحة عن قيادة المملكة ولايمكن قبولها بأي حال من الأحوال".