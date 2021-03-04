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إحباط هجوم إرهابي بأحد مرافق الطاقة بمقاطعة كالينينغراد الروسية

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إحباط هجوم إرهابي بأحد مرافق الطاقة بمقاطعة كالينينغراد الروسية إحباط هجوم إرهابي بأحد مرافق الطاقة بمقاطعة كالينينغراد الروسية
كان يخطط لتنفيذ الهجوم "لدواعي كراهية السلطات" ويجند سكان محليين

إحباط هجوم إرهابي بأحد مرافق الطاقة بمقاطعة كالينينغراد الروسية

ألقت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم الخميس، القبض على شخص كان يخطط لشن هجوم إرهابي في أحد مرافق الطاقة بمقاطعة كالينينغراد، غرب البلاد.

وذكرت هيئة الأمن الفدرالية في بيان لها أن الموقوف، وهو يحمل الجنسية الروسية، كان يخطط لتنفيذ الهجوم "لدواعي كراهية السلطات"، مشيرةً إلى أنه كان يعمل أيضاً على "تجنيد سكان محليين للمشاركة في أنشطة إرهابية".

وبحسب " اليوم"، أكدت الهيئة أن عناصر الأمن عثروا في منزل المتهم على قنبلة يدوية الصنع وإرشادات بخصوص كيفية تصنيعها ومكونات لإنتاج متفجرات، بالإضافة إلى "مواد مسيئة للسلطات التنفيذية والتشريعية الروسية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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