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كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز 15.1 مليون ومنح 271 مليون جرعة لقاح

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كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز 15.1 مليون ومنح 271 مليون جرعة لقاح كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز 15.1 مليون ومنح 271 مليون جرعة لقاح

مصراوي Masrawy

10:33 ص الخميس 04 مارس 2021

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 115.1 مليون حتى صباح الخميس، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 271 مليون.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 115 مليونا و174 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 1ر65 مليون، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى مليونين و 559 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 271 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها تليها الصين ثم دول الاتحاد الأوروبي مجمعة ثم المملكة المتحدة. ولا تعكس عدد الجرعات الموزعة نسبة الملقحين بين السكان بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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مصراوي Masrawy

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