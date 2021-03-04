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بعد تهديد بوجود قنبلة.. إغلاق "تاج محل" بالهند وإجلاء السائحين

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بعد تهديد بوجود قنبلة.. إغلاق "تاج محل" بالهند وإجلاء السائحين بعد تهديد بوجود قنبلة.. إغلاق "تاج محل" بالهند وإجلاء السائحين

مصراوي Masrawy

10:27 ص الخميس 04 مارس 2021

نيودلهي- (د ب ا):

أغلقت السلطات الهندية معلم تاج محل الشهير وقامت بإجلاء السائحين، عقب أن تلقت الشرطة مكالمة هاتفية تفيد بوجود قنبلة في الضريح الشهير صباح الخميس.

وقال رئيس الشرطة راجيف كومار سينج إن الشرطة منعت الدخول لضريح تاج محل، وجرى نشر فرق تفكيك القنابل عقب تلقى المكالمة في الصباح.

وأضاف: "المتصل قال إنه سوف يفجر تاج محل. نحن لم نعثر على أي شيء حتى الآن ولكننا نأخذ كل المكالمات على محمل الجد"، موضحا" بما أن اليوم يوم عمل فإنه لا يوجد الكثير من الأشخاص في تاج محل".

ويعد المعلم الرخامي الأبيض، الواقع في مدينة أجرا بشمال البلاد في ولاية أوتار براديش، أبرز المعالم السياحية في الهند، ويجتذب نحو 7 إلى 8 مليون زائر سنويا.

وأغلق تاج محل بسبب جائحة كورونا، وأعيد فتحه للسائحين في سبتمبر الماضي مع تطبيق إجراءات سلامة صارمة، بعد إغلاقه لأكثر من ستة أشهر.

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