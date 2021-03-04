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مصراوي Masrawy

الرياض-(د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، الذي تقوده السعودية ، الخميس، عن تدمير صاروخ بالستي أطلقته "المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران" تجاه جازان، جنوب غرب المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، قوله إن "المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الصواريخ البالستية، وأن هذه الأعمال تمثل جرائم حرب".

وأكد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

كان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق الخميس تدمير طائرة مفخخة حوثية ، باتجاه مدينة خميس مشيط (جنوب غرب) المملكة.