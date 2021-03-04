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الداخلية: تحصيل 12 ألف غرامة فورية لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال يوم

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الداخلية: تحصيل 12 ألف غرامة فورية لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال يوم الداخلية: تحصيل 12 ألف غرامة فورية لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال يوم

مصراوي Masrawy

10:42 ص الخميس 04 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 12719 شخصا، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 12639 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 80 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 599 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 175 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1219 أرجيلة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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