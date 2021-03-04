"الحقيل" يعلن عن طرح مشروع "بوليفارد ضاحية الملك فهد بالدمام"

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بالتعاون مع هيئة تطوير الشرقية وتبلغ قيمته ١٨٧ مليون ريال

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، عن طرح فرص استثمارية لتطوير مشروع "بوليفارد ضاحية الملك فهد بالدمام"، والذي تبلغ قيمته الإجمالية ١٨٧ مليون ريال، ويأتي بالتعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج كفاءة الانفاق.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أنه تم تخصيص المرحلة الأولى من المشروع لإبداء الرغبات، مشيراً إلى أن الهدف من إقامة المشروع هو تطوير طريق ومجموعة أراضٍ وخدمات بنموذج استثماري يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في إشراك القطاع الخاص لتنمية المنطقة، لافتاً إلى أن المشروع يأتي ضمن مبادرة نوعية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ بهدف رفع جودة الحياة في المنطقة الشرقية وتنشيط الحركة الاقتصادية، من خلال تطوير وتأهيل طريق شرياني ومجموعة من الأراضي المحاذية له والارتقاء بها لتمثل نموذج استثماري يحقق عدة أهداف منها تطوير الطرق وترشيد التكاليف وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية.

وأكد "الجبير" أن اختيار الموقع للمشروع يأتي انطلاقاً من موقعه الاستراتيجي وما سيمثله من نقطة جذب مستقبلية للحركة الاقتصادية عبر المرافق الداعمة للاقتصادي وللسياحة والترفيه بالدمام، إضافة إلى تنويع فرص الاستثمار وخلق الفرص وزيادة فرص الاستثمار فيه، وسيضم المشروع مراكز تسوق ومقاهي ومطاعم وحدائق ومنتزهات عامة وعناصر للإعلانات ومضامير مشاة تراعي أنسنة المدن ومعايير البيئة.

وقال: إن المشروع سيتم طرحه على ثلاث مراحل، الأولى مرحلة إبداء الرغبات، والثانية للمنافسة بين المتأهلين لاختيار (المطور أو الاتحاد/ تحالف المطورين) الفائز بتنفيذ المشروع، مبيناً أنه سيساهم في خلق فرص وظيفية والارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق عناصر جودة الحياة بالمنطقة ودعم مفهوم أنسنة المدن.

وكشف "الجبير" أن البوليفارد يقع في منتصف ضاحية الملك فهد في الدمام ويمتد من شارع عبادة بن الصامت شمالاً إلى شارع الخوارزمي جنوباً بطول 7 كم، وتقع على الشارع أراضي سكنية وتجارية وحكومية، تملك الأمانة بهذا الشارع شريط استثماري بعمق 100 متر وبطول 4 كم.

وذكر أمين الشرقية أن أحد أسباب طرح المشروع هو الاستفادة من الأراضي الاستثمارية بالبوليفارد لمدة 50 سنة مقابل تطوير الشارع والبنية التحتية والمواقع الاستثمارية، بالإضافة إلى عائد استثماري يعود لأمانة المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أنه سيتم تطوير البنية التحتية لكامل الموقع وتطوير وتشغيل الأراضي الاستثمارية وتطوير الشارع والمتنزهات الجانبية، والتشغيل والصيانة للبنية التحتية فيما سيتم تخصيص مساحات للوصول الشامل ومسار للدراجات ومسطحات خضراء وممرات مشاة آمنه وملاعب رياضية وحدائق.

ودعا عموم المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبات، التي تحتوي على معلومات عامة عن المشروع، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لأمانة المنطقة الشرقية من خلال الرابط: https://www.eamana.gov.sa

وبوابة الاستثمار البلدي "فرص" عبر الرابط: https://furas.momra.gov.sa