أخبار عاجلة

اليونان.. اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين بأثينا في احتجاجات على "تجاوزات الشرطة" -
"الأرصاد" ينبِّه الرياض ومكة والمدينة: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية -
كبير الجمهوريين بـ"الشيوخ" يعلن تأييده فرض عقوبات على النظام التركي -
المعارضة الإيرانية بالعراق تنظم وقفة احتجاجية لتخوفهم من القمع العابر للحدود -
برئاسة الملك.. "الوزراء" يُصدر 10 قرارات ويتابع ردود الأفعال الدولية الرافضة للاعتداءات الحوثية -
أمين تبوك يشدد في اجتماعه برؤساء البلديات على متابعة التعديات وعدم التهاون -
"أبونيان" وكيلاً للداخلية لشؤون المناطق -
الشباب يسعى للمحافظة على الصدارة.. والاتحاد لمواصلة الزحف نحو القمة -
"فهد بن تركي" يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته نائبًا لأمير القصيم -
اختتام برنامج "جدارات" للتطوع الاحترافي بـ 15 ألف ساعة تدريبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تأهب أمني في محيط الكونجرس الأمريكي وسط مخاوف من مخطط لاقتحامه

Print
تأهب أمني في محيط الكونجرس الأمريكي وسط مخاوف من مخطط لاقتحامه تأهب أمني في محيط الكونجرس الأمريكي وسط مخاوف من مخطط لاقتحامه

مصراوي Masrawy

10:03 ص الخميس 04 مارس 2021

واشنطن- (بي بي سي):

قررت الشرطة المسؤولة عن تأمين الكونجرس الأمريكي تشديد الإجراءات في محيط الكابيتول بسبب "مخطط محتمل" لاقتحامه يوم الخميس.

وجاء ذلك عقب معلومات استخباراتية عن تهديدات من جانب "مليشيا محددة"، بحسب بيان صادر عن الشرطة.

وأوضحت أنها اتخذت تدابير "استعدادا لأي تهديدات محتملة لأعضاء الكونجرس".

وأجرى مجلس النواب تعديلا على موعد جلسة كانت مقررة الخميس لمناقشة قانون إصلاح للشرطة بعد الكشف عن التحذيرات.

لكن مجلس الشيوخ قرر الاجتماع كما كان مقررا اليوم لمناقشة مشروع قانون مساعدات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار.

"يوم التنصيب الحقيقي"

تتعلق التحذيرات الواردة بإمكانية اندلاع احتجاجات خلال ما يصفه بعض مروجي نظريات المؤامرة بـ"يوم التنصيب الحقيقي".

ورصدت نقاشات على الانترنت بين متطرفين يؤمنون بنظريات المؤامرة، ويعتقدون أن الرئيس السابق دونالد سيعود إلى العاصمة واشنطن لتنصيبه، في 4 مارس، لولاية ثانية.

وقالت شرطة الكابيتول في بيان: "وصلتنا معلومات استخباراتية تظهر خطة محتملة لاقتحام الكابيتول من قبل مليشيا محدّدة في 4 آذار".

وأضافت في البيان أنها قامت بالتحديثات الأمنية والإجراءات اللازمة، وأنها تأخذ "المعلومات على محمل الجد".

وكان أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس في هجوم دام في 6 يناير، للاعتراض على إجراءات التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

ووجهت وزارة العدل اتهامات لأكثر من 300 شخص شاركوا في اقتحام مقر الكونجرس الذي أسفر عن سقوط خمسة القتلى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

شبكة عيون الإخبارية