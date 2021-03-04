أخبار عاجلة

اليونان.. اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين بأثينا في احتجاجات على "تجاوزات الشرطة" -
"الأرصاد" ينبِّه الرياض ومكة والمدينة: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية -
كبير الجمهوريين بـ"الشيوخ" يعلن تأييده فرض عقوبات على النظام التركي -
المعارضة الإيرانية بالعراق تنظم وقفة احتجاجية لتخوفهم من القمع العابر للحدود -
برئاسة الملك.. "الوزراء" يُصدر 10 قرارات ويتابع ردود الأفعال الدولية الرافضة للاعتداءات الحوثية -
أمين تبوك يشدد في اجتماعه برؤساء البلديات على متابعة التعديات وعدم التهاون -
"أبونيان" وكيلاً للداخلية لشؤون المناطق -
الشباب يسعى للمحافظة على الصدارة.. والاتحاد لمواصلة الزحف نحو القمة -
"فهد بن تركي" يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته نائبًا لأمير القصيم -
اختتام برنامج "جدارات" للتطوع الاحترافي بـ 15 ألف ساعة تدريبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. CBC Egypt

من مصر | هل تستطيع أن تفرق بين هذه الصور من المريخ والصحراء الغربية؟

Print
مواضيع متعلقة
(من مصر | حلقة خاصة عن اليوم العالمي للمرأة وحوار مع الكاتب عادل حمودة (كاملة

(من مصر | حلقة خاصة عن اليوم العالمي للمرأة وحوار مع الكاتب عادل حمودة (كاملة

من مصر | عادل حمودة: زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق رسالة سلام

من مصر | عادل حمودة: زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق رسالة سلام

من مصر | عادل حمودة: مصر والسودان يمكنهما التكامل اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا

من مصر | عادل حمودة: مصر والسودان يمكنهما التكامل اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا

عادل حمودة: الرعاية الرباعية لمفاوضات سد النهضة ستجبر إثيوبيا على التراجع والتوافق مع مصر والسودان

عادل حمودة: الرعاية الرباعية لمفاوضات سد النهضة ستجبر إثيوبيا على التراجع والتوافق مع مصر والسودان

شبكة عيون الإخبارية