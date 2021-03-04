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مصطفى كامل رئيسًا لـ"إسكان الشيوخ" وفريد وصبور وكيلَين
-
الاثنين 08 مارس 2021 03:40 مساءً
بعد جولة إعادة شرسة.. عبد الحي عبيد رئيسًا لـ"خارجية الشيوخ"
-
الاثنين 08 مارس 2021 03:40 مساءً
الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي منفعة عامة
-
الاثنين 08 مارس 2021 03:40 مساءً
محمد هيبة رئيسًا لـ"حقوق إنسان الشيوخ".. وأبو الفتوح وفريد وكيلَين
-
الاثنين 08 مارس 2021 03:40 مساءً
إيران هرّبت سراً كميات كبيرة من النفط إلى الصين
-
الاثنين 08 مارس 2021 03:25 مساءً
"أمانة مكة" تكرم المرأة في يومها العالمي وتؤكد: شريكة في التنمية
-
الاثنين 08 مارس 2021 03:25 مساءً
"الاتصالات": تعاملنا مع 14.233 شكوى وتمت معالجتها.. هذه أبرزها
-
الاثنين 08 مارس 2021 03:25 مساءً
انطلاق مشروع "أيالا النخيل" لتوفير الخيارات السكنية على مساحة 40 ألف م2
-
الاثنين 08 مارس 2021 03:25 مساءً
"التويجري": استهداف مناطق إنتاج الطاقة تهديد للاستقرار العالمي
-
الاثنين 08 مارس 2021 03:25 مساءً
بلدية حبونا تكرم اثنين من موظفيها المحالين للتقاعد
-
الاثنين 08 مارس 2021 03:25 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
”اطلب من البابا“…العراقيون يتمنون من بابا الفاتيكان أشياء لا تخطر ببال! ????????
أخبار العالم
BBC News عربي
الخميس 04 مارس 2021 10:02 صباحاً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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