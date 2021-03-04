أخبار عاجلة

مصطفى كامل رئيسًا لـ"إسكان الشيوخ" وفريد وصبور وكيلَين -
بعد جولة إعادة شرسة.. عبد الحي عبيد رئيسًا لـ"خارجية الشيوخ" -
الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي منفعة عامة -
محمد هيبة رئيسًا لـ"حقوق إنسان الشيوخ".. وأبو الفتوح وفريد وكيلَين -
إيران هرّبت سراً كميات كبيرة من النفط إلى الصين -
"أمانة مكة" تكرم المرأة في يومها العالمي وتؤكد: شريكة في التنمية -
"الاتصالات": تعاملنا مع 14.233 شكوى وتمت معالجتها.. هذه أبرزها -
انطلاق مشروع "أيالا النخيل" لتوفير الخيارات السكنية على مساحة 40 ألف م2 -
"التويجري": استهداف مناطق إنتاج الطاقة تهديد للاستقرار العالمي -
بلدية حبونا تكرم اثنين من موظفيها المحالين للتقاعد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. DMC
  4. DMC

مساء dmc - "هل المال قبل البنون".. الشيخ أسامة الأزهري يجيب

  • DMC
  • 68
Print
    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 8/3/2021

8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 8/3/2021

8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 8/3/2021

8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 8/3/2021

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 8/3/2021

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 8/3/2021

8 الصبح - 8 مارس .. اليوم العالمي للمرأة

8 الصبح - 8 مارس .. اليوم العالمي للمرأة

شبكة عيون الإخبارية