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تعاملات الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند  64.55 دولار للبرميل

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تعاملات الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند  64.55 دولار للبرميل تعاملات الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند  64.55 دولار للبرميل
عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل ارتفعت بنسبة 0.7%

تعاملات الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند  64.55 دولار للبرميل

ارتفعت النفط خلال تعاملات الخميس في ترقب نتائج اجتماع "أوبك+" الذي ينعقد في وقت لاحق اليوم، وبالتزامن مع تراجع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة.

وذكرت مصادر لوكالة "رويترز" أن الدول الأعضاء في تحالف "أوبك+" تدرس تمديد خفض مستويات الإنتاج خلال أبريل، بدلا من التكهنات السابقة بزيادتها، إذ إن تعافي الطلب على الخام لا يزال هشًا نتيجة جائحة "كورونا".

وفي الوقت الذي زادت فيه مخزونات النفط في الولايات المتحدة بوتيرة قياسية بمقدار 21.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي، تراجعت مخزونات البنزين بمقدار 13.6 مليون برميل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.8% إلى 64.55 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.7% عند 61.68 دولار للبرميل.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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