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نموذج ملهم.. نائب "الشورى": تكريم الجامعة العربية لولي العهد مستحق

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نموذج ملهم.. نائب "الشورى": تكريم الجامعة العربية لولي العهد مستحق نموذج ملهم.. نائب "الشورى": تكريم الجامعة العربية لولي العهد مستحق
قدّم تهانيه على "درع العمل التنموي" الذي تَسلمه وزير الخارجية بالنيابة

نموذج ملهم.. نائب

أكد نائب رئيس مجلس الشورى، رئيس البرلمان العربي السابق، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، أن تكريم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -يحفظه الله- من جامعة الدول العربية بدرع "العمل التنموي 2021" تكريم عربي مستحق لتقديمه نموذجًا ناجحًا وملهمًا.

جاء ذلك في تغريدة للدكتور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ حيث هنأ من خلالها سمو ولي العهد بهذا التكريم قائلًا: "أتقدم بخالص التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد؛ لمنحه شهادة تقدير درع العمل التنموي العربي 2021 من جامعة الدول العربية، والتي تَسَلمها بالنيابة عنه وزير الخارجية من الأمين العام للجامعة".

وأضاف نائب رئيس مجلس الشورى، أن هذه المنحة تمثل تكريمًا عربيًّا مستحقًّا لسموه لتقديمه نموذجًا ناجحًا وملهمًا في مجال التنمية".

يُذكر أن "درع العمل التنموي العربي" جائزة سنوية تمنحها الجامعة العربية لشخصيات قيادية وريادية عربية لديها إسهامات معروفة وملموسة ومؤثرة في مجال التنمية بمعناها الشامل، وبما يفسح المجال أمام تعميم التجارب والاستفادة من الخبرات على أوسع مدى ممكن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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